Rzeszów. Za napastowanie kobiet Arturowi R. z powiatu kolbuszowskiego grozi kara do 20 lat więzienia. Bieliznę traktował jak trofeum Jerzy Leniart jer

Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie skierowała do Sądu Rejonowego w Rzeszowie, akt oskarżenia przeciwko 36-letniemu mieszkańcowi pow. kolbuszowskiego. Arturowi R. zarzuca popełnienie trzech przestępstw pozbawienia wolności, a następnie doprowadzenia do obcowania płciowego pokrzywdzonych, wbrew ich woli, używając przy tym przemocy. Grozi mu kara do 20 lat pozbawienia wolności.