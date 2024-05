Rzeszowska kuria komentuje aresztowanie księdza. Miał m.in. naruszyć nietykalność cielesną 13-latka. Prokuratura: pokrzywdzonych jest więcej

Komunikat kurii. Wyraziła ubolewanie

We wtorek do sprawy, która zyskała już ogólnopolski rozgłos odniosła się Kuria Diecezjalna w Rzeszowie. Nie kryjąc, że chodzi o ks. Dominika R., posługującego w ostatnim czasie w parafii pw. św. Anny w Święcanach – i „wyrażając ubolewanie” z powodu czynów zarzucanych kapłanowi – poinformowała o odwołaniu go z funkcji wikariusza i zawieszeniu w funkcjach duszpasterskich (jak to określono: "w związku z przepisami obowiązującymi w Kościele").