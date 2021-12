Sąd Apelacyjny zdecydował w sprawie Rzeszowskich Zakładów Graficznych. Wyroki skazujące dla Ryszarda Podkulskiego i jego zięcia Marcina B.

Sąd Apelacyjny uznał ich za winnych i po kilku latach procesu, który obfitował w zwroty akcji, skazał Ryszarda Podkulskiego na 3 lata pozbawienia wolności, a jego zięcia Marcina B. na 2 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Sąd obniżył im grzywny: R. Podkulskiemu ze 100 tys. do 50 tys. zł, a Marcinowi B. z 80 tys. do 40 tys. zł. Nakazał im też zapłacić koszty postępowania (po ok. 20 tys. zł).

