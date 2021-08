Sąd nad aferą podkarpacką nie w Tarnowie, nie w Tarnobrzegu, teraz zapewne także nie w Rzeszowie

Akt oskarżenia w sprawie sześciu wysokiej rangi funkcjonariuszy podkarpackiej policji gotowy był już we wrześniu 2020 roku, wtedy Małopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie przesłał go do Sądu Okręgowego w Tarnowie.

Po kilku miesiącach analizy akt sprawy tarnowscy sędziowie uznali, że jednak SO w Tarnowie nie jest sądem właściwym do rozpatrywania tej sprawy. Wniosek, kierowany do Sądu Najwyższego sugerował, że właściwym miejscem do orzekanie o winie bądź niewinności szóstki byłych policjantów winien decydować Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu.

Tarnobrzeski wymiar sprawiedliwości otrzymał akta 3 marca, wyznaczono sędziego, który zaczął analizować materiał dowodowy w kancelarii tajnej, ponieważ 186 tomów akt opatrzona jest klauzulą „ściśle tajne”. Podobnie, jak trzy czwarte tekstu aktu oskarżenia, liczącego 633 strony.

Po dwóch miesiącach również tarnobrzeski sąd uznał, że nie powinien prowadzić tej sprawy, wobec czego dokumentacja sprawy została przesłana do Sądu Okręgowego w Rzeszowie. Teraz i tutejsi sędziowie zdecydowali, że rozprawę należy przenieść do innego, równorzędnego sądu.