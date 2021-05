Setka biegaczy na Ultramaratonie Podkarpackim. Pandemia tym razem nie zatrzymała uczestników [ZDJĘCIA]

Ponad 100 000 osób pobiegnie dla tych, którzy biegać nie mogą

Na liście uczestników Wings for Life World Run jest już 7800 Polaków. Rejestracja pozostaje otwarta do dnia imprezy! Start 9 maja o 13:00, w dowolnej lokalizacji na świecie, umożliwi aplikacja mobilna Wings for Life World Run, a biegowych emocji w słuchawkach dostarczy motywujące audio-show. Głosów do polskiej wersji komunikatów udzielili: Adam Małysz – kierowca wirtualnego Samochodu Pościgowego, Monika Pyrek i Łukasz Stasiak.