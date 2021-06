Sezon kąpielowy nad Jeziorem Solińskim ruszy oficjalnie w lipcu. Gdzie będą kąpieliska?

W tym roku – podobnie jak w poprzednim – gmina Solina organizuje pięć miejsc, gdzie można bezpiecznie się kąpać i pływać. To cztery zorganizowane kąpieliska a do tego dostępne i chronione przez ratowników będzie jedno tzw. miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli.

Największe kąpielisko – stumetrowej długości – będzie zlokalizowane w Solinie, przy przystani Białej Floty. Dwa mniejsze kąpieliska będą w Polańczyku – na Cyplu (przy bazie BWOPR) oraz na tzw. Patelni. W Wołkowyi kąpielisko zostało wyznaczone przy Zielonej Plaży.

Dwa lata temu do tych lokalizacji doszła jeszcze jedna w Zawoziu. To miejsce nie ma jednak statusu kąpieliska, ale miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli. Dlatego nie będzie funkcjonować przez całe wakacje, ale tylko przez miesiąc. Ratownicy rozpoczną tam dyżur od połowy lipca.