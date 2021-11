Siatkarki Developresu Rzeszów wygrały siódmy mecz z rzędu

Był to trochę dziwny mecz. Rysice, jak na murowane faworytki przystało, pewnie i wysoko wygrały dwa pierwsze sety. W drugim rozbiły rywali do 9. Wydawało się, że sięgną po zwycięstwo 3:0. Tymczasem w końcówce seta wyraźnie się rozluźniły, co skrzętnie wykorzystały ambitne opolanki w grze na przewagi. W czwartej odsłonie nie było już więcej niespodzianek. W rzeszowskiej drużynie nie wystąpiła Ana Kalandadze, którą zmieniła w tym meczu Kara Bajema (trener Stephane Antiga rotuje tymi zawodniczkami).

Rzeszowianki pierwsze objęły na prowadzenie i nie oddały go do końca pierwszej odsłony, co więcej z kolejnymi akcjami budowały coraz większą przewagę i po niepełna 20 minutach prowadziły 1:0.

Developres starał się skutecznie szachować opolanki zagrywką, ale wysoka przewaga rzeszowskiej drużyny była przede wszystkim efektem skutecznej gry w ataku i bloku. Znacznie wyższa kultura gry i umiejętności wicemistrzyń były wartością dodaną, bo pozwalały na spokojną grę. UNI uginało się zwłaszcza pod skutecznymi atakami podopiecznych trenera Stephane’a Antigi. Po zbiciu Kary Bajemy, rzeszowianki prowadziły 5:2, na 12:5 podwyższyła Bruna Honorio, na 15:7 Jelena Blagojević. Kiedy Bajema zaatakowała z drugiej linii notowano 17:9. 20:16 było po akcji Honorio. Następny punkt był efektem szczelnego bloku, a kolejny sprytnego zagrania Jeleny Blagojević. Brakujące oczko podarowały miejscowym opolanki popełniając błąd.