Sporu o Turnicki Park Narodowy na Pogórzu Przemyskim ciąg dalszy. Partia Zieloni proponuje rozwiązania. Co na to Lasy Państwowe?

Na konferencji prasowej w Rzeszowie członkowie Partii Zieloni poruszyli kwestię sporu o utworzenie Turnickiego Parku Narodowego.

- Od kilku miesięcy trwa akcja protestacyjna aktywistów z Inicjatywy Dzikie Karpat. Siedzą w namiotach, patrolują, żeby wycinka nie mogła być tam prowadzona. My dalej będziemy kontynuować pomoc, czyli po prostu zbiórkę rzeczy potrzebnych na miejscu: ciepłą odzież koce, wszystko, co pozwoli przetrwać w lesie. Rozmawiamy też o tym, jak zmienić prawo, by tworzenie parków narodowych było łatwiejsze i nie krzywdziło też społeczności lokalnej - opisał Maciej Józefowicz, rzecznik Partii Zieloni.