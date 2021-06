SPR Stal Mielec nie dała rady Łomży Vive Kielce. Pierwszy mecz z kibicami [ZDJĘCIA, OPINIE]

Sebastian Kaczor, Łomża Vive Kielce Fajnie, że tylu zawodników z naszej drużyny dostało szansę gry, bo każdy młody pograł. Bardzo się cieszę, że ja też mogłem pograć. Błędy, które robię w meczach, są inne niż te, które robię na treningach. To jest inne doświadczenie, inne wnioski, inna lekcja. Poza tym mecz na plus i... jesteśmy mistrzami Polski. Radości może na razie po nas nie widać, ale teraz szykujemy się na bardzo ważny mecz z Płockiem. Damy z siebie wszystko i po nim dopiero będzie czas na świętowanie.

Oto co mieli po tym meczu do powiedzenia zawodnicy i trenerzy obu ekip.

Krzysztof Lijewski, II trener Łomży Vive Kielce Początek nie był taki, jaki założyliśmy sobie. Okazuje się, że przygotowanie, analiza, plan to jedno, a praktyka pokazała coś innego. Uważam, że zabrakło energii, twardości agresywności w obronie. Dlatego ten mecz był tak długo na styku, bramkarz Stali odbił też kilka fajnych piłek. Druga połowa zwłaszcza ostatnie 15 minut pokazało, że jesteśmy lepszym zespołem. Cieszę się, że pomimo nie najlepszego meczu, wygraliśmy i zapewniliśmy sobie mistrzostwo Polski. Stal potrafi pokazać różne swoje twarze i ta twarz w meczu z nami u siebie, była inna niż choćby ta w meczu w Płocku. Szkoda, że w tabeli nie wygląda to dla Mielca najlepiej, bo potencjał w drużynie jest duży.

Tomasz Mochocki, SPR Stal Mielec Do 50. minuty można powiedzieć, że był to wyrównany mecz. Dopiero w ostatnich 10 minutach wyjaśnił się. Kielce wrzuciły wyższy bieg i odjechały nam na 9 bramek. Plan na Szczecin? Zdobyć trzy punkty, plan oczywisty, wygrać.

Dawid Nilssona, trener SPR-u Stali Mielec

Na początku chciałem podziękować za dwa lata wspólnej pracy tutaj, za danie mi możliwości pracy (trener Nilsson po sezonie odchodzi ze Stali Mielec – przyp. red.). Dzięki dla chłopaków, wszystkich sponsorów, którzy byli zawsze z nami. Dla kibiców, którzy nas dopingowali. Mecz? Mógł się podobać. Do 50. minuty graliśmy z rywalem z dużo wyżej klasyfikowanym od nas, jak równy z równym . Walki z naszej strony było dużo, chłopaki zostawili wiele serducha, ale końcowy wynik nie odzwierciedla tego, co się działo w trakcie meczu. Wyszedł „Andy” (Andreas Wolff – przyp. red.) zamurował im bramkę i stało się. Myślę, że przewaga czterema, może pięcioma bramkami byłaby bardziej adekwatna do obrazu tego meczu.

Ja cieszę się, że po bardzo ciężkim meczu w Płocku, udało się nam odbudować. Jedziemy teraz do Szczecina i tam będziemy musieli się bić o życie. Nie mamy marginesu błędu, musimy jechać tam i bić się o punkty. Tylko to pozwoli zwiększyć szanse na utrzymanie się w Superlidze.