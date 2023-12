Stal Rzeszów rozpoczyna rundę rewanżową. Chce odpłacić Odrze za 2:5 z inauguracji

Po meczu 1. kolejki biało-niebieskim nie było do śmiechu (2:5), ale z czasem na Hetmańskiej zaczęto żartować, że gdyby Stal na inaugurację nie rozpędziła opolan, to ci nie wyglądaliby dziś na kandydata do awansu.

Rewanż rzeszowianie zagrają w Bełchatowie, 170 km od Opola, ponieważ stadion wicelidera jest w trakcie przebudowy.

- Wiemy, że stan tamtejszej murawy jest dobry, a to najważniejsze - mówi Marek Zub.