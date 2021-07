Strażacy z OSP Hucisko organizują zbiórki dla pogorzelców z Nowej Białej. Każdy może się jeszcze włączyć i przekazać materiały budowlane

Wielu ludzi w miejscowości Nowa Biała koło Nowego straciło cały dorobek życia. Spaliły się domy, stajnie, budynki gospodarcze.

Strażacy zachęcają do włączenia się w akcję wszystkich, którzy są w stanie dać coś od siebie dla pogorzelców.

– Jako strażacy czujemy się zobowiązani, aby wspomóc potrzebujących. Nie możemy być obojętni na czyjąś krzywdę i dla nas jest bez znaczenia czy mamy komuś pomóc w Tatrach czy nad morzem. Jest potrzeba, aby pomóc i my chcemy to zrobić – mówi Jacek Gut, z OSP w Hucisku. - Akcja potrwa do 8 lipca 2021 (czwartek), 9 lipca poświęcamy logistyce, a 10 lipca wyjeżdżamy do Nowej Białej. Na tą chwilę przygotowaliśmy trzy punkty do których można transportować materiały. Materiały dojeżdżają do nas z całego Podkarpacia. Są to materiały do odbudowy domów m.in. pustaki, zaprawy klejowe, kleje, farby. Mamy również zagwarantowany bezpłatny transport do Nowej Białej.