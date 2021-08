Strażak z Rzeszowa gasił ogromny pożar lasów w Turcji. Największy kryzys udało się zażegnać. Zobaczcie, jak wyglądała akcja! Marcin Piecyk

Największe ogniska pożarów w Turcji udało się ugasić, a to m. in. dzięki zaangażowaniu grupy ratowniczo-gaśniczej z Polski. Jej oficerem łącznikowym i czynnym uczestnikiem był bryg. Adam Wiśniewski z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie. Niedawno wrócił do domu z udanej akcji i opowiedział nam, jak było na miejscu. Zobaczcie zdjęcia i nagrania!