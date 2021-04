Sukces studentki i absolwentów Politechniki Rzeszowskiej w ogólnopolskim konkursie LOT-u

Pierwsze miejsce w kategorii „prace inżynierskie i licencjackie” zajęła Aleksandra Pasich, studentka lotnictwa i kosmonautyki na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa za pracę "Location of entry and exit points in Free Route Airspace and its impact on flight efficiency". Promotorem pracy jest dr hab. inż. Andrzej Majka, prof. PRz, kierownik Katedry Inżynierii Lotniczej i Kosmicznej. Praca dyplomowa dotyczyła poprawy efektywności lotu w Przestrzeni Lotów Swobodnych (Free Route Airspace – FRA).