Tour de Pologne Amatorów. Nie brakowało spektakularnych wywrotek na trasie [ZDJĘCIA] Łukasz Pado

Tour de Pologne Amatorów 2021, to impreza, która powstawała z pasji do kolarstwa. We wtorek sportowcy-amatorzy zawitali na Podkarpacie. Kolarze przejechali dziś trasę Zamość - Przemyśl. Nie brakowało spektakularnych wywrotek. Zobaczcie zdjęcia.