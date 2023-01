Trenuj z wojskiem w ferie. Rusza 2 edycja szkoleń. Każdy może wziąć udział

To podstawowe, krótkie (8-godzinne), bezpłatne, przyjazne i profesjonalne przeszkolenie wojskowe. Ćwiczenia będą prowadzone w jednostkach wojskowych przez wykwalifikowany personel wojskowy. - To inicjatywa prospołeczna i proobronna - informuje MON.

Wojskowi nauczą każdego uczestnika posługiwać się bronią czy zakładać maskę. Przedstawiane będą podstawy przetrwania (SERE) oraz techniki walki w bliskim kontakcie. Nie zabraknie nauki rzucania granatem.

- To opcja dla wszystkich, którzy chcą czuć się bardziej bezpiecznie i pewnie. My powiemy jak się bronić i gdzie schronić w razie ataku, ostrzału, czy kryzysu. A to wszystko w profesjonalny sposób i w bardzo przystępnej formie - czytamy na oficjalnej stronie ministerstwa.