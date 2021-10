Turniej Ośmiu Narodów reprezentacji U20. W Rzeszowie Polacy i Niemcy stworzyli słabe widowisko. Goli nie było. Tylko kibice nie zawiedli

Od początku mecz toczył się przeważnie w środku pola. Akcje były szarpane, a spory wpływ na to miał fakt, że obie kadry w takim zestawieniu widzą się pewnie po raz pierwszy i ostatni. Biało-Czerwoni próbowali kreować grę, ale wychodziło im to maksymalnie do 30. metra. Mieli też kilka stałych fragmentów gry, ale na zgrupowaniu w Woli Chorzelowskiej chyba ich nie trenowali, bo albo bili piłką w mur, albo na pierwszego obrońcę, albo „przeciągali” piłkę poza linię końcową.

Niemcy prezentowali większą kulturę gry, ale też nie zachwycali. Jedną doskonałą sytuację mieli jednak po rożnym; Eric Martel główkował jednak w słupek, a dobitkę Ansgara Knauffa z 5 m doskonale obronił Marcel Lotka.