Uchwały anty-LGBT w odwrocie. Na podkarpackiej mapie "Atlasu nienawiści" zostały tylko trzy

Masowy odwrót od SKPR

Straszak finansowy podziałał: treść swojej deklaracji zmodyfikował sejmik województwa podkarpackiego, po czym w 2023 r. ruszyła fala uchylanych bądź unieważnianych stanowisk „anty-LGBT”. W aktualizowanym „Atlasie nienawiści” w regionie podkarpackim zaczęło gwałtownie ubywać koloru czerwonego, do dziś czerwienią się tylko powiaty łańcucki, dębicki i Miasto Dębica. Oba powiaty ze swoich stanowisk nie zamierzają się wycofywać, choć Koalicja na Rzecz Równych Praw “Equality Watch” oraz Stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii wysłały do ministra sprawiedliwości Adama Bodnara i Prokuratora Krajowego doniesienie o podejrzeniu popełnienia przez nie i podkarpacki urząd marszałkowski przestępstwa potwierdzenia nieprawdy w dokumentach. We wnioskach o udzielenie dotacji z funduszy unijnych oba starostwa zapewniły, iż na ich terenie nie obowiązują żadne dyskryminacyjne uchwały, co było jednym z warunków otrzymania dotacji.