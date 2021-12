Uwaga piesi! W tym miejscu w Brzeźnicy koło Dębicy (wciąż jeszcze) możecie zginąć

Kiedy przed półwieczem most budowano, z rzadka przejeżdżały tędy furmanki, czasem samochód, a piesi nie mieli problemu, by przeprawić się traktem z jednej strony wsi na drugą. Teraz to fragment drogi wojewódzkiej między Dębicą a Mielcem, sunie tędy strumień samochodów osobowych, ciężarowe dojeżdżają do strefy ekonomicznej w Dębicy i pobliskim Pustkowie, albo jadą w kierunku strefy ekonomicznej w Mielcu. Ruch na drodze wielokrotnie większy, niż przed półwieczem, tylko most na Wielopolce został taki sam. I na nim niewiele ponad metrowej szerokości chodniczek dla pieszych między pasem jezdni a barierą mostu.

Dwoje pieszych nie jest w stanie się na nim wyminąć, któryś musi zejść na jezdnię, a i rowerzysta miałby problemy, by się w granicach chodniczka zmieścić. Na siedmiu metrach szerokości muszą zmieścić się dwa pasy ruchu i tak przez ponad 40 metrów.