W 4 lidze podkarpackiej też trzymają kciuki za Wiązownicę [ZAPOWIEDŹ KOLEJKI]

Wciąż natomiast nie wiadomo, ile drużyn pożegna się z 4 ligą w tym sezonie. Wszystko uzależnione jest od losu klubu z Wiązownicy, który do końca walczy o utrzymanie w 3 lidze. Jeżeli bytu nie udałoby się obronić, to z 4 ligi spadnie również 16. zespół (obecnie na tym miejscu jest Sokół Nisko).

Przed piłkarzami z Niska mecz w Przeworsku, który powinni przynajmniej zremisować i czekać na pozytywne wieści z 3 ligi. Na 15. miejsce szans już nie mają, ale Wiązownica wciąż może ich uratować. W Przeworsku jednak o punkty wcale tak łatwo nie będzie, bo Orzeł ostatnio pokazał się ze znakomitej strony w Sanoku i z pewnością będzie chciał z przytupem zakończyć sezon przed własną publicznością.

Na 16. miejsce mogą wciąż jeszcze teoretycznie liczyć Czarni Jasło, ale muszą liczyć na porażkę Sokoła (i to wysoką), a sami nie mogą stracić żadnych punktów w Sanoku. To dosyć sporo, ale matematycznie jest to jeszcze możliwe. Najpierw muszą jednak pokonać Ekoball Stal, a zespół z Sanoka na pewno myśli o rehabilitacji po ostatniej porażce u siebie z Orłem Przeworsk, co było sporą niespodzianką.