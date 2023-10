W Krośnie, Przemyślu, Nisku, Jarosławiu i Trzcianie powstaną Branżowe Centra Umiejętności [ZDJĘCIA, WIDEO]

BCU to nowość w systemie oświaty. Centra będą zaawansowanymi technologicznie ośrodkami kształcenia, szkolenia i egzaminowania w danej branży. Z ich oferty będą mogli korzystać uczniowie, studenci, nauczyciele, wykładowcy i pracownicy danych branż. Tworzone będą przy szkołach kształcących w zawodach lub centrach kształcenia zawodowego. Na Podkarpaciu powstaną w: Krośnie, Przemyślu, Nisku, Jarosławiu i Trzcianie.

- W naszym województwie centra będą dotyczyć takich dziedzin, jak: elektronika, geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe, energetyka, pomoc społeczna i technika weterynaryjna - podczas konferencji prasowej wyliczała Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki.

Zaznaczała, że jest to wyjście naprzeciw potrzebom gospodarki i oczekiwaniom pracodawców. - Mam nadzieję, że będzie to znaczący impuls, zachęta zwłaszcza dla ludzi młodych do tego, aby decydowali się na wybór konkretnych zawodów i zdobywali praktyczne umiejętności.