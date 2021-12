W Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu otwarto Centrum Symulacji Medycznych [ZDJĘCIA]

W skład centrum wchodzi jedenaście pracowni wyposażonych w symulatory i modele dydaktyczne. W sali "wysokiej wierności osoby dorosłej" przeprowadzane będą symulacje różnych warunków, jakie panują w prawdziwym szpitalu. W sali pediatrycznej znajduje się stanowisko do nauki zabiegów pielęgnacyjnych przy noworodku, niemowlęciu, starszym dziecku. Jest tutaj również symulator niemowlęcia wysokiej wierności do przeprowadzania scenariuszy klinicznych. Ponadto sala do prowadzenia zajęć z zakresu badań fizykalnych i ratownictwa medycznego i prowadzenia zaawansowanych czynności resuscytacyjnych.