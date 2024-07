W Polsce brakuje ponad 15 tys. policjantów. Na Podkarpaciu niedobory są najmniejsze w kraju

- Aktualnie w naszym garnizonie jest 257 wakatów. Nabór kandydatów do służby w policji prowadzony jest w sposób ciągły (dokumenty kandydaci mogą składać w dowolnym momencie). Od początku tego roku w szeregi podkarpackiej policji wstąpiło 87 policjantów, natomiast 8 lipca planowanych do przyjęcia jest kolejnych 80 funkcjonariuszy - mówi Nowinom kom. Piotr Wojtunik, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

Następne przyjęcia do podkarpackiej policji zaplanowano w tym roku jeszcze na 9 września, 30 października i 30 grudnia.

Według danych Komendy Głównej Policji na 1 czerwca br. odsetek wakatów na Podkarpaciu wynosił zaledwie 5 proc., przy zatrudnieniu ok. 4,5 tys. policjantów. To zdecydowanie najniższy wskaźnik w kraju. Dzieje się tak, pomimo że w naszym regionie, szczególne w jego wschodniej części, na rynku pracy sporą konkurencją dla policji są Straż Graniczna i Krajowa Administracja Skarbowa. Te instytucje oferty zatrudnienia kierują do tej samej grupy osób.

Wynagrodzenia policjantów, w stosunku do innych profesji, można uznać za atrakcyjne. Zwykły policjant może zarobić do 5 tys. złotych na rękę. Nieco więcej referent, dzielnicowy nawet 5,5 tys. zł. Są dodatki za stopień, staż, coroczna "mundurówka" itp. No i jest pewność zatrudnienia, co jest nieosiągalne w cywilnych firmach.