W rafinerii Jedlicze powstanie nowoczesna instalacja do produkcji bioetanolu nowej generacji. Jest porozumienie PKN Orlen i Orlen Południe

Nowoczesna instalacja przemysłowa będzie produkować bioetanol II generacji, Jej wydajność wyniesie 25 tys. ton bioetanolu rocznie.

Jak informuje spółka PKN Orlen Południe, projekt wpisuje się w strategiczne cele Grupy ORLEN ukierunkowane na osiągniecie neutralności emisyjnej do 2050 roku. Umocni także pozycję Polski na europejskim rynku biopaliw nowej generacji.

Bioetanol to alkohol etylowy, otrzymywany z biomasy. Stanowi dodatek do benzyny, przez co może być wykorzystywany w transporcie. Instalacja do jego produkcji, która powstanie w Jedliczu, będzie drugą w Europie. Pierwsza znajduje się w Rumunii.