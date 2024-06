Wcielenie i wręczenie broni ochotnikom dobrowolnej ZSW w 1 batalionie czołgów w Żurawicy [ZDJĘCIA]

Jak złożyć wniosek o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej

Po szkoleniu czeka ich przysięga wojskowa, następnie żołnierze DZSW zostaną skierowani do jednostek wojskowych, gdzie będą kontynuować szkolenie specjalistyczne. Przeszkolenie nowych żołnierzy to nie tylko nauka i ciężki trening, ale także budowanie ducha zespołu i wzajemnego zaufania.

Warunki formalne dla osób, które chcą odbyć dobrowolną zasadniczą służbę wojskową

O powołanie do tego rodzaju służby może ubiegać się osoba, która:

Pierwszym krokiem ochotnika do służby jest złożenie wniosku o powołanie w wybranym Wojskowym Centrum Rekrutacji. Można też kontaktować się z wojskowymi rekruterami za pośrednictwem portalu zostanzolnierzem.pl lub dzwoniąc na specjalną infolinię +48 800 180 110.

WCR to miejsce, gdzie ochotnik złoży odpowiednie dokumenty, które wymagane są w procesie rekrutacji. Następnie kandydat zostanie skierowany na badania, które mają stwierdzić, czy jest zdolny fizycznie i psychicznie do pełnienia służby wojskowej. Finałem postępowania będzie wydanie orzeczenia o zdolności do służby i karty powołania na szkolenie.