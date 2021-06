Wieloletni dyrektor Pogotowia Ratunkowego w Krośnie zwolniony dyscyplinarnie. Lekarze protestują

Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie to jednostka podległa samorządowi powiatu krośnieńskiego. Andrzej Jurczak był jej szefem od 1998 roku.

Zarząd powiatu w czerwcu zdecydował o rozwiązaniu z nim umowy o pracę. Pozbawienie stanowiska i zwolnienie z pracy miało charakter dyscyplinarny. Chodziło o to, że dyrektor nie zastosował się do decyzji władz powiatu, cofającej mu zgodę na dodatkowe zatrudnienie. Uznano to za naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.

Andrzej Jurczak od 2013 roku pracował dodatkowo, na umowę-zlecenie w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym. Przyjmował pacjentów, jako lekarz-internista. Uzyskał na to zgodę władz powiatu, ale w połowie marca oznajmiono mu, że przestaje ona obowiązywać.