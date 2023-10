Więzienie bez krat. Dobiega końca budowa nowoczesnego zakładu karnego dla kobiet w Chmielowie [ZDJĘCIA, WIDEO]

Najpóźniej w połowie przyszłego roku trafią tutaj pierwsze osadzone z całego kraju.

Damian Diektiarenko, przewodniczący Rady miasta i gminy Nowa Dęba zaznaczył, że nowoczesny zakład karny to bez wątpienia duży partner gospodarczy na rynku lokalnym.

- Stworzy warunki kooperacyjne dla miejscowych firm i przedsiębiorców. Blisko 100 miejsc pracy, które tu powstanie to dla nas bardzo dużo - podkreślił. - Zakład karny w Chmielowie to duży przedsiębiorca na lokalnym rynku. Miejsca pracy to też podatki, a podatki to wpływy do naszego budżetu.