Władysław Ortyl, marszałek Podkarpacia zachęca do udziału w referendum [WIDEO] Barbara Galas

Do każdego mieszkańca Podkarpacia w najbliższych dniach ma dotrzeć ulotka, przygotowana przed samorząd województwa, zachęcająca do udziału w referendum. Jest to list marszałka województwa podkarpackiego Władysława Ortyla, który zachęca mieszkańców do udziału w referendum, które odbędzie się 15 października 2023 roku.