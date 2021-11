Właściciel Polmosu Łańcut przekazał władzom powiatu Muzeum Gorzelnictwa. "To dar dla narodu polskiego" [ZDJĘCIA] Piotr Samolewicz

- To mój dar dla narodu polskiego - powiedział prezes zarządu spółki United Beverages William Carey podczas uroczystości przekazania Muzeum Gorzelnictwa w Łańcucie władzom powiatu. Krzysztof Kapica

Muzeum Gorzelnictwa w Łańcucie wraz z dużą halą produkcyjną i ponad jednohektarową działką należą teraz do Skarbu Państwa. We wtorek 23 listopada odbyła się uroczystość przekazania ich nieodpłatnie przez dotychczasowego właściciela, Williama Carey’a, prezesa zarządu spółki United Beverages, władzom powiatu łańcuckiego. - To mój dar dla narodu polskiego - podkreślił.