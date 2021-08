Wypadek w Przemyślu. Na ul. Przemysława nietrzeźwy kierujący fordem mondeo uderzył w drzewo. 26-latek uciekł z miejsca zdarzenia

W sobotę o godz. 1:55 dyżurny przemyskiej komendy policji otrzymał zgłoszenie, że na ul. Przemysława w Przemyślu, samochód uderzył w przydrożne drzewo. Gdy mundurowi zjawili się na miejscu, nikogo nie było przy rozbitym fordzie mondeo.

- Policyjna grupa dochodzeniowo-śledcza wykonała oględziny miejsca zdarzenia i pojazdu. Po godz. 6 rano policjanci dotarli do 26-letniego przemyślanina, który przyznał się, że to on kierował fordem. Mężczyzna miał w organizmie blisko 0,6 promila alkoholu