Z cienkowarstwowych ogniw fotowoltaicznych można będzie zrobić żagiel lub płaszcz. Nad taką technologią pracują naukowcy w Rzeszowie [WIDEO]

Cienkowarstwowe ogniwa słoneczne mają dużo zalet w porównaniu z ogniwami krzemowymi dostępnymi obecnie na rynku. Są znacznie lżejsze i cieńsze, co wpływa na redukcję wykorzystywanego materiału do ich produkcji. A czas zwrotu kosztów inwestycji w takie panele jest o 3 do 5 lat krótszy od tych klasycznych.

Takie panele mogą być nanoszone na cienkie materiały codziennego użytku jak ubrania, plecaki czy żagle.