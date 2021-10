Z Rzeszowa do Gruzji przejechał rowerem. 3,5 tys. km, pięć państw po drodze i tylko on sam. Spełnił marzenie i pomagał potrzebującym Marcin Piecyk

Z Placu Śreniawitów w Rzeszowie wyjechał początkiem sierpnia, by po 27 dniach przekroczyć granicę turecko - gruzińską. Bartosz Motyka, 25-latek mieszkający w Rzeszowie spełnił swoje marzenie i do tego pomógł potrzebującym jako wolontariusz Fundacji Pro Spe. Po dotarciu do Tbilisi nie odpoczywał zbyt długo, zajął się przygotowaniami ośrodka braci Kamilianów dla osób z niepełnosprawnościami czy wadami wrodzonymi. Jak udało mu się przejechać tak długą trasę na rowerze bez niczyjej pomocy? Czy nie miał ochoty w pewnym momencie poddać się i zawrócić? Gdzie są najlepsze, a gdzie najgorsze drogi? Zobaczcie, co ciekawego zaobserwował podczas wyprawy Bartosz.