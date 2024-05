2 liga. „Stalówka” już dziś gra na Pomorzu. Jeśli wygra, raczej wystąpi w barażach o awans

Ostatnio w klubie ze Stężycy nie dzieje się najlepiej. Zmieniła się władza i nie wiadomo, jak potoczą się losy Raduni. Klub nie złożył dokumentów licencyjnych na 1 ligę, wobec czego nie może grać w barażach. Problemy finansowe spowodowały, że władze odwołały dwudniowy wyjazd w ostatniej kolejce do Łodzi, lecz sami zawodnicy złożyli się na hotel. Taka postawa pokazuje, iż nie będzie odpuszczania w żadnym z meczów. Gracze ze Stężycy będą chcieli się pokazać z jak najlepszej strony i poszukać zapewne nowych klubów.

Radunia zgromadziła na swoim koncie 47 punktów. To ledwie jedno oczko mniej niż zielono-czarni. Jesienią w Stalowej Woli drużyna z Kaszub wygrała ze Stalą 2:1.

Być może jednak, jak nie raz to już pokazała piłka, wszystko się zmieni i za kilka miesięcy Radunia znów będzie ładnie grała na drugoligowym froncie. Zawirowania wokół klubu odbiły się na wynikach - w dwóch ostatnich potyczkach Radunia zdobyła tylko punkt. Wcześniej była jednym z głównych kandydatów do walki o awans.

Stalówka wygrała dwie ostatnie potyczki, obie po 3:1. Wygrane z Olimpią Grudziądz i Skrą Częstochowa nie tylko pozwoliły odetchnąć i zapewnić Stali utrzymanie, ale i przybliżyły do gry w meczach barażowych. Tabela jest jednak bardzo mocno spłaszczona i różnica między trzecim KKS Kalisz a ósmą Radunią to tylko dwa oczka. O cztery miejsca barażowe będzie więc walka do samego końca.