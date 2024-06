Sprinterzy Resovii wrócili z Rzymu z kontuzjami, ale nie rezygnują z walki o Igrzyska Olimpijskie

Oliwer wystartował w rywalizacji na 100 metrów, pewnie awansował do półfinału, gdzie przeżył huśtawkę nastrojów i w efekcie spore rozczarowanie. Wskutek błędów sędziowskich, wraz z trzema innymi sprinterami, przebiegł niemal cały dystans zanim zorientował się, że starter zasygnalizował falstart. W powtórce sędziowie uznali, że resoviak za szybko ruszył z bloków, ogłosili jego falstart, ale zezwoli na uczestnictwo w kolejnym podejściu pod tak zwanym protestem (rozpatrywano go po biegu).

Resovia ma biegaczy w finałach ME! Wielgosz pewna startu w Paryżu!

Arbitrzy uznali racje naszego biegacza (żółta kartkę dostał Włoch, który przewinił), ale całe zamieszanie sprawiło, że podopieczny trenera Janusza Mazura nie pokazać, na co go naprawdę stać i awans do finału przeszedł koło nosa.

Nigdy nie spotkałem się z takim brakiem odpowiedniej organizacji na imprezie mistrzowskiej

komentował Oliwer po wszystkim.

W sztafecie 4x100 biegacz znad Wisłoka miał udział w awansie naszego kwartetu do finału, ale nie mógł już w nim wystartować. Dopadł go uraz mięśnia dwugłowego i musiał patrzeć z trybun, jak jego koledzy nie potrafili przekazać pałeczki między drugą a trzecią zmianą i odpadli z rywalizacji.