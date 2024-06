Anna Wielgosz szóstą zawodniczką Europy w biegu na 800 metrów. Resoviaczce brakło mocy na finiszu

Na ostatniej prostej Anna zaczęła płacić za odważną taktykę. Wydawało się, że zajmie piątą lokatę, ale na ostatnich metrach niemal stanęła, co wykorzystała jeszcze Niemka.

Zmęczenie mnie nie opuszczało, życiowy bieg dużo mnie kosztował. Walczyłam, po cichu liczyłam na wynik 1.58, ale jednak brakło trochę sił. Możliwe, że powinnam trzymać się bliżej krawężnika, ale czy to by coś zmieniło, tego się już nie dowiemy. Z drugiej strony pokazałam, że medal z Monachium nie był przypadkiem. Przegrałam, ale biegłam z rywalkami jak równy z równym. Mamy sezon olimpijski, więc liczę, że wyniki nadal będą iść w dobrą stronę. Cieszę się z tego kroku do przodu