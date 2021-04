3 liga. Zadyszka Wólczanki Wólka Pełkińska i porażka z Podhalem Nowy Targ 0:1 [ZDJĘCIA]

Od pierwszych minut więcej chęci przejawiali miejscowi, którzy prowadzili grę, gościli na połowie rywala, tylko nie przekładało się to na podbramkowe okazje. W 21. minucie po rzucie rożnym do futbolówki dopadł Piotr Łazarz i zza pola karnego uderzył obok bramki. Kilkanaście minut później Jan Peda odebrał piłkę Patrykowi Serafinowi, podholował ją przed pole karne, skąd niecelnie przymierzył. Podhale miało jedną dobrą sytuację w pierwszej odsłonie, gdy piłkę otrzymał Damian Lepiarz, ale jego strzał minął słupek bramki Wólczanki.

Druga odsłona zaczęła się od świetnej okazji gości. Po zagraniu z rzutu autowego futbolówki nie opanował Daniel Pawłowski i Lepiarz pognał na spotkanie z Łukaszem Konefałem. Bramkarz Wólczanki wyczekał rywala i odbił nogami strzał. W odpowiedzi dobrą okazję miał Kacper Durda, którego strzał i dobitka nie znalazły drogi do bramki. Jedyny gol padł niemal kwadrans przed końcem meczu. Złe podanie Jakuba Lorka na połowie rywala napędziło gości. Wystarczyło podanie do Rafała Surmiaka i ten mimo nacisku obrońcy zdołał ulokować piłkę w siatce. W 84. minucie losy meczu mógł rozstrzygnąć Maciej Tonia, lecz jego próba wylądowała na słupku. Miejscowi próbowali doprowadzić do remisu, ale próby Krystiana Wrony i Lorka nie przyniosły oczekiwanych rezultatów.