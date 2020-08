4 liga podkarpacka. Partyzant MAL-BUD1 Targowiska kończył mecz w Boguchwale w "9", Izolator wygrał w ostatnich minutach [RELACJA, ZDJĘCIA]

Izolator od samego początku zaczął atakować bramkę gości. Aktywny w środku pola był Ciemierkiewicz, nieźle też fukcjonowały skrzydła w osobach Gajdka i Krystiana Wilka, ale pod bramką Niemca właściwie piłkarze "Izolacji" nie dochodzi do jakichś stuprocentowych sytuacji. Dopiero w 29. minucie po raz kolejny ładnie lewym skrzydłem ruszył Krystian Wilk i zagrał piłkę wzdłuż bramki Partyzanta. Nie dopadł do niej jednak żaden z jego kolegów i gospodarze mieli czego żałować.

Po tej akcji bramkarz Partyzanta posłał długą piłkę pod pole karne Izolatora, doszedł do niej Szubrycht i, mimo że przeszkadzało mu dwóch obrońców gospodarzy zdołał zaskoczyć Szularza i niespodziewanie zrobiło się 1:0 dla gości. Kilka minut później doszło do bardzo nerwowej sytuacji w polu karnym gości. Po rzucie wolnym sędzia dopatrzył się zagrania ręką Stodolaka, który stał w murze i pokazał mu żółtą kartkę, a ponieważ wcześniej już był upomniany, musiał opuścić boisko. Goście długo nie mogli się pogodzić z decyzją arbitra tłumacząc, że piłkarz osłaniał twarz ręką, ale decyzja oczywiście nie została zmienia, a Izolator, a konkretnie Gajdek karnego nie zmarnował. Do przerwy więcej bramek nie padło choć tuż przed końcowym gwizdkiem groźnie strzelał Daniel.