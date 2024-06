4 liga podkarpacka. Polonia Przemyśl ma sposób na Ekoball Stal Sanok

Mecz na stadionie w Przemyślu był bardzo wyrównany i obfitował w sporo goli. Dwie bramki dla gospodarzy zdobył Kamil Janas. Pierwszą po indywidualnej akcji wzdłuż linii bocznej boiska oraz celnym uderzeniu z ostrego kąta. Druga jeszcze ładniejsza z dystansu dała Polonii na kilka minut przed końcem prowadzenie, którego nie oddała do ostatniego gwizdka sędziego. - Już w meczach z Legionem Pilzno i Stalą Łańcut widziałem progres w grze, dlatego uważam, że nasza praca idzie w dobrym kierunku. Taki wynik jak dziś nas tylko buduje i umacnia w wierze, że to co robimy, jest dobre - mówił szkoleniowiec Paweł Załoga. Goście dwukrotnie wychodzili na prowadzenie w meczu, a mimo to wracają do Sanoka bez punktów. Bramki Marcina Sobola i Kacpra Sumary nie wystarczyły do wywalczenia choćby remisu.