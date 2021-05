7-miesięczny Oluś bez kosztownej operacji nie stanie na nogi! Rodzice mają jeszcze tylko kilka dni, aby zebrać całą kwotę. Brakuje 70 tys.

O Aleksandrze Misiaku pisaliśmy kilka miesięcy temu. Chłopiec mieszka w Młodowie, miejscowości koło Lubaczowa. Urodził się 27 października 2020 roku z poważną wadą, bez kości strzałkowych w obu nóżkach.

- Synek urodził się jako wcześniak. Dzień jego przyjścia na świat zapamiętam na zawsze. To jednocześnie najpiękniejszy, ale też jeden z najtrudniejszych dni w moim życiu. Kiedy spojrzałam na synka, z ulgą zobaczyłam, że kolanka i stopy są na swoim miejscu. Niestety, to jedyna dobra informacja. Kolejną była diagnoza obustronna hemimelia kości strzałkowych - opowiada Joanna Misiak, mama chłopca. - Schorzenie to jest bardzo skomplikowane i jego leczenie w Polsce wiąże się z dużym ryzykiem. Tu specjaliści mówią o co najmniej kilku operacjach, które niestety nie dają pewności, że moje dziecko stanie na nogi.

Oluś mimo przeciwności losu jest bardzo radosnym i pełnym energii dzieckiem.