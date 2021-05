Adam Niedzielski, minister zdrowia, odwiedził Szpital Miejski w Rzeszowie. Był na odnowionym oddziale ortopedii

Oddział ortopedii, który odwiedził minister zdrowia, został wyremontowany zaledwie kilka miesięcy temu.

- Modernizacja oddziału ortopedii zakończyła się w grudniu 2020 roku. Obejmowała przebudowę wszystkich pomieszczeń. Powstały nowe węzły sanitarne, kilka sal z własnymi węzłami, wymieniliśmy wszystkie instalacje. Ta inwestycja może być wzorem dla modernizowanych oddziałów

– mówił Grzegorz Materna, dyrektor Szpitala Miejskiego w Rzeszowie.

Teraz szpital chce takie same standardy wprowadzić na oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Na to zadanie placówka otrzymała niedawno 6 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Prace będą polegać na przebudowie pomieszczeń w zakresie m.in. wymiany instalacji elektrycznej, wentylacji mechanicznej, sanitarnej oraz dostosowaniu ich do obecnych wymogów prawnych.