Czy w Przemyślu dojdzie do referendum w sprawie odwołania prezydenta Wojciecha Bakuna? Sytuacja jest coraz gorętsza

- Jeżeli ta uchwała będzie prawomocna, to po 14 dniach Rada Miejska, bezwzględną większością głosów może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta

Po kilkunastogodzinnej, czwartkowej sesji Rady Miejskiej w Przemyślu sytuacja w mieście staje się coraz gorętsza. Wówczas radni nie udzielili prezydentowi Przemyśla wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu za 2019 rok . Obecnie Regionalna Izba Obrachunkowa bada, czy uchwała o nieudzieleniu absolutorium była podjęta zgodnie z prawem. To rutynowe postępowanie i dotyczy każdej uchwały.

- My chcemy współpracować dla dobra mieszkańców, ale do tego trzeba woli wszystkich stron. Nie może być tak, że jak mamy inne stanowisko to jesteśmy atakowani - twierdzi Kamiński.

- Chcę się odnieść do zachowań na sesji. Przykład buty, arogancji, chamstwa w wykonaniu radnych pana prezydenta. Gesty, żarty niskich lotów, ataki ad personam. Buczenie, wyśmiewanie - wyliczał Bal.