Do 6 czerwca można wyrobić zaświadczenie o głosowaniu w dowolnym miejscu w kraju i zagranicą

Do głosowania w dowolnym obwodzie w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim uprawnia zaświadczenie.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w dowolnym wybranym przez siebie urzędzie gminy na terenie kraju, najpóźniej do dnia 6 czerwca.

Wyborca nie musi być ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców (nie musi posiadać zameldowania na pobyt stały). Może on zostać złożony pisemnie lub w formie elektronicznej. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę.

W przypadku upoważnienia innej osoby do odbioru zaświadczenia wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie (może to być jeden dokument), w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL, a także dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia.

Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania.