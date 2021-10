Drastyczny spadek liczby kandydatów do kapłaństwa. Także na Podkarpaciu. Coraz więcej kleryków odchodzi w trakcie studiów Piotr Samolewicz

Spadek powołań do kapłaństwa rodzi problemy z obsadzeniem parafii. Polska Press

W tym roku formację do kapłaństwa rozpoczęło 356 kandydatów, podczas gdy rok temu było ich 441. Jest to o ok. 20 procent mniej. Według rektora seminarium duchownego w Rzeszowie, świadczy to o procesie dechrystianizacji Polski.