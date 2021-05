Grzegorz Braun: rodzić po ludzku, rodzić po rzeszowsku - niech to się stanie synonimem właściwej rutyny

- Dla mnie osobiście było to ważne i piękne przeżycie - przyznał Grzegorz Braun. - Kolejne przede mną w najbliższych tygodniach. Nie ukrywam, że z wielką troską i niepokojem śledziliśmy z żoną bieg tych spraw w polskim życiu publicznym, w polskim życiu medycznym. Tak naprawdę do ostatniej chwili nie wiadomo, co nas spotka w szpitalu, kiedy na świat przychodzić będzie kolejne nasze dziecko.

Obecne na konferencji kobiety apelowały do dyrektorów innych szpitali, aby także przywróciły porody rodzinne i liczą na to, że stanie się to jak najszybciej. Bo poród rodzinny nie jest kaprysem, widzimisię ciężarnych, jakimś przywilejem, ale mają po prostu do tego prawo. Podkreślały, jakim ogromnym wsparciem są dla nich w takich chwilach mężowie, partnerzy. - Pozwólcie kobietom przejść delikatnie przez ten trudny moment, jakim jest poród

Mówiły też o przywróceniu kangurowania dzieci przez ojców. Bo to buduje niesamowitą relację mężczyzn ze swoimi pociechami i daje maluszkom poczucie bezpieczeństwa.