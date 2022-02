Handball Stal Mielec z dużą szansą na ćwierćfinał Pucharu Polski

Mieleccy szczypiorniści mają dużą szansę na awans do ćwierćfinału Pucharu Polski, jeśli dziś zwyciężą, będzie to ich pierwszy awans do tej fazy rozgrywek od 2016 roku. Sześć lat temu dotarli do półfinału, ale po porażkach w final-four z Vive Kielce i Górnikiem Zabrze zajęli 4. miejsce.