Izdebki. 33-latek kierował motorowerem pomimo zakazu sądowego. Miał ponad 3 promile

Jak informuje KPP Brzozów, we wtorek ok. godziny 18:30, policjanci uzyskali informację, że do jednego ze sklepów w Izdebkach przyjechał nietrzeźwy motorowerzysta, który dodatkowo spożywa alkohol.

Mężczyzna był pod widocznym działaniem alkoholu i kwestionował to, aby to miał on kierować motorowerem. Jednak funkcjonariusze jednoznacznie potwierdzili ten fakt, z zapisu monitoringu sklepowego.