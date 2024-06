Jacy kandydaci startują do Parlamentu Europejskiego 2024 z okręgu nr 9? Sprawdź, kto jest na liście

Kandydaci do Parlamentu Europejskiego (okręg nr 9) w wyborach 2024

Wybory do Parlamentu Europejskiego zbliżają się wielkimi krokami. Znamy nazwiska kandydatów na eurodeputowanych z woj. podkarpackiego okręg nr 9. Zobacz, na kogo możesz oddać swój głos w nadchodzących wyborach. Poniżej zamieszczamy pełne listy zarejestrowane przez komitety wyborcze.

Ilu posłów jest wybieranych do Parlamentu Europejskiego?

Do tej pory wybierano 705 posłów do PE. W wyborach 2024 r. liczba posłów została zwiększona do 720. Po dwa dodatkowe mandaty otrzymała Francja, Hiszpania i Holandia. Po jednym dodatkowym mandacie przyznano Austrii, Danii, Belgii, Polsce, Finlandii, Słowacji, Irlandii, Słowenii oraz Łotwie.

Kandydaci na posła do Parlamentu Europejskiego z woj. podkarpackiego okręg nr 9

Kodeks wyborczy określa, iż komitet wyborczy w każdym okręgu może zgłosić tylko jedną listę kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego. Minimalna liczba kandydatów na liście to 5, zaś maksymalna to 10. Kandydat na posła może być zgłoszony tylko w jednym okręgu i z jednej listy. W okręgu nr 9 w wyborach startuje 69 kandydatów. Jego zasięg to: województwo podkarpackie.

Zapoznaj się z listami kandydatów. KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: Elżbieta Jolanta BURKIEWICZ: pozycja 1 Wiesław Andrzej LADA: pozycja 2 Krzysztof Grzegorz STAŃKO: pozycja 3 Błażej Stefan BOROWIEC: pozycja 4 Dariusz Stanisław DUBIS: pozycja 5 Małgorzata Krystyna DACHNOWICZ: pozycja 6 Iwona Barbara LEWEK: pozycja 7 Barbara Maria LUBAS: pozycja 8 Małgorzata Urszula DYMEK-ARMATA: pozycja 9 Zbigniew MICAŁ: pozycja 10

KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ: Tomasz Wojciech BUCZEK: pozycja 1 Karolina Anna PIKUŁA: pozycja 2 Adam Roman BERKOWICZ: pozycja 3 Tomasz Jakub JAWORSKI: pozycja 4 Ewelina Ewa SZCZUTKO: pozycja 5 Milena GÓRSKA-HOŁYST: pozycja 6 Alicja ZAJĄC: pozycja 7 Wojciech Bartosz ZBOCH: pozycja 8 Piotr Jan POMYKAŁA: pozycja 9 Andrzej Arkadiusz SŁODYCZKO: pozycja 10

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE: Paweł Szczepan FRANKIEWICZ: pozycja 1 Małgorzata ZYCH: pozycja 2 Jacek Adam KOTULA: pozycja 3 Lucyna Michalina KULIŃSKA: pozycja 4 Daniel Stefan HAUSNER: pozycja 5 Alicja Zofia ZAJĄC: pozycja 6 Anna Zofia SZYMAŃSKA: pozycja 7 Dariusz SZCZEPANIK: pozycja 8 Anna Wiktoria MAZUR: pozycja 9 Andrzej Marcin DUDA: pozycja 10

KOMITET WYBORCZY POLEXIT: Grzegorz Wojciech RYKAŁA: pozycja 1 Bartłomiej Kamil WESOŁOWSKI: pozycja 2 Mariusz KRUCZEK: pozycja 3 Magdalena WIESZCZEK: pozycja 4 Rafał Zbigniew BARAN: pozycja 5 Paulina Katarzyna FRONCZAK: pozycja 6 Elżbieta Aleksandra ADAMEK: pozycja 7 Magda Maria SAJDAK: pozycja 8 Teresa Antonina HAPKA: pozycja 9

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA: Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA: pozycja 1 Jolanta Barbara KAŹMIERCZAK: pozycja 2 Teresa Krystyna KUBAS-HUL: pozycja 3 Jacek Andrzej WIŚNIEWSKI: pozycja 4 Zbigniew Andrzej TRĘBACZ: pozycja 5 Antoni Stanisław PIKUL: pozycja 6 Marek PRZYWALNY: pozycja 7 Marcin Andrzej PIOTROWSKI: pozycja 8 Józef Walenty PODYMA: pozycja 9 Renata Celina BUTRYN: pozycja 10

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA: Wiktoria Aleksandra BARAŃSKA: pozycja 1 Grzegorz Krzysztof BUDZIK: pozycja 2 Agnieszka Monika CHMIEL: pozycja 3 Jakub Maciej SKIBA: pozycja 4 Monika KUREK: pozycja 5 Wiesław Adam WOŚ: pozycja 6 Magdalena Małgorzata SZCZEPAŃSKA: pozycja 7 Przemysław RÓG: pozycja 8 Iwona Ewa URBAN: pozycja 9 Gabriel Jerzy ZAJDEL: pozycja 10

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: Daniel OBAJTEK: pozycja 1 Bogdan Józef RZOŃCA: pozycja 2 Władysław Zenon ORTYL: pozycja 3 Marcin Józef WARCHOŁ: pozycja 4 Teresa PAMUŁA: pozycja 5 Rafał WEBER: pozycja 6 Maria Stanisława KUROWSKA: pozycja 7 Jolanta SAWICKA: pozycja 8 Ewa Maria LENIART: pozycja 9 Marek Tadeusz KUCHCIŃSKI: pozycja 10



Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW.

Jak wybiera się europosłów?

Parlamentarzystów wybiera się w wyborach bezpośrednich. Kraje UE co pięć lat organizują wybory, w których wyborcy głosują na kandydatów.

Liczba posłów z każdego kraju jest w przybliżeniu proporcjonalna do liczby jego ludności. Żaden kraj nie może mieć mniej niż 6 lub więcej niż 96 posłów do PE.

Kandydatem na posła do Parlamentu Europejskiego może być osoba, która jest obywatelem Polski lub Unii Europejskiej niebędąca obywatelem polskim, ma prawo wybierania w tych wyborach oraz gdy najpóźniej w dniu wyborów kończy 21 lat. Nie może być m.in. pozbawiona praw publicznych, praw wyborczych, ubezwłasnowolniona oraz skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Oprócz tego kandydat powinien od co najmniej 5 lat stale zamieszkiwać na ternie Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej. Osoba kandydująca nie ma obowiązku zamieszkiwania na terytorium okręgu, z którego została zgłoszona.

Ile trwa kadencja Parlamentu Europejskiego?

Parlament Europejski jest wybierany w wyborach bezpośrednich przez obywateli państw należących do UE na pięcioletnią kadencję.

Ile mogą zarabiać europosłowie?

Miesięczne wynagrodzenie europosła wynosi teraz 10 075,18 euro brutto (7853,18 euro netto). Wynagrodzenie wypłacane jest z budżetu Parlamentu. Dodatkowo parlamentarzystom przysługuje zwrot kosztów ogólnych, takich jak: koszty prowadzenia biura poselskiego, rachunki telefoniczne i opłaty pocztowe oraz zakup, eksploatacja i konserwacja sprzętu. Przysługują im również zwroty kosztów podróży. Po zakończonej kadencji mogą również liczyć na odprawę oraz emeryturę.

Czym zajmuje się Parlament Europejski?

Parlament Europejski, będący jednym z organów Unii Europejskiej, ma szereg zadań i kompetencji. Oto niektóre z nich: Parlament Europejski wspólnie z Radą Unii Europejskiej stanowi prawo Unii Europejskiej. Współdecyduje w wielu obszarach polityki UE, takich jak handel, środowisko, prawa konsumentów, czy wolność przepływu osób.

PE ma uprawnienia do współdecydowania w kwestiach budżetowych UE. Razem z Radą Europejską uchwala budżet roczny UE.

Parlament Europejski kontroluje inne instytucje UE, w tym Komisję Europejską. Ma prawo m.in. wybierać przewodniczącego Komisji Europejskiej.

Instytucja reprezentuje ponad 440 milionów obywateli UE, dlatego ma również rolę w prowadzeniu dialogu z nimi oraz reprezentowania ich interesów w procesie decyzyjnym UE.

Parlament Europejski zapewnia demokratyczną kontrolę nad instytucjami UE poprzez przeprowadzanie debat, głosowania oraz udzielanie zgody na różnego rodzaju umowy i porozumienia międzynarodowe.

PE aktywnie działa na rzecz promocji praw człowieka zarówno w UE, jak i na świecie. Wspiera demokrację, wolność słowa oraz prawa człowieka poprzez różne inicjatywy i działania.

Te zadania i kompetencje sprawiają, że Parlament Europejski odgrywa kluczową rolę w procesie decyzyjnym Unii Europejskiej oraz w reprezentowaniu obywateli UE. Weź udział w wyborach. Twój głos ma znaczenie!

