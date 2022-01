Jak rozliczać zaliczki na podatek dochodowy? Do końca tygodnia live chaty z ekspertami Ministerstwa Finansów

Od soboty 8 stycznia zmieniły się zasady rozliczania zaliczek na podatek dochodowy, pobieranych przez płatników w styczniu 2022 r.

Ministerstwo Finansów chcąc pomóc w interpretacji i zastosowaniu nowych przepisów, organizuje spotkania dla księgowych dotyczące zmian w rozliczeniu podatkowym wynagrodzeń. Odbywać się one będą codziennie do piątku, 14 stycznia, w godz. 8 do 20, przez aplikację Microsoft Temas. Link do spotkania znajduje się na stronie Ministerstwa Finansów - www.mf.gov.pl.

Chat jest przeznaczony dla księgowych, ale nie ma przeszkód, aby każdy chętny z niego skorzystał.