Jubileusz 5-lecia funkcjonowania G2A Arena oraz Kongres Business Without Limits

Business Without Limits jest sztandarowym projektem G2A Arena. To jedno z najważniejszych wydarzeń kongresowych o tematyce społeczno-biznesowej, które organizowane są w tym obiekcie. Raz w roku, w podrzeszowskim CWK G2A Arena spotykają się biznes, nauka, samorząd, administracja państwowa, organizacje pozarządowe oraz startupy, by omawiać kolejne wyzwania stawiane przez dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość.

Uczestnictwo bezpośrednie lub online

W trakcie paneli dyskusyjnych BWL następuje wymiana myśli i ustalane są sposoby ciągłego rozwoju biznesu. Wcześniejsze edycje kongresu były bogate w ciekawe debaty na temat rozwoju polskiej gospodarki i dzięki nim nawiązywane były kolejne kontakty służące rozwojowi współpracy pomiędzy uczestnikami tego wydarzenia.