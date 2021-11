Już 100 operacji z wykorzystaniem robota da Vinci w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 w Rzeszowie [ZDJĘCIA]

Na świecie z wykorzystaniem robota da Vinci wykonuje się ok. 1,5 mln operacji rocznie. To wzrost o ok. 20 proc. w stosunku do zeszłego roku. W Polsce w minionym kwartale liczba zabiegów operacyjnych w asyście systemu da Vinci wyniosła 548, to o ponad 110 proc. więcej niż rok wcześniej. Natomiast z operacji z wykorzystaniem robota da Vinci w Podkarpackim Centrum Chirurgii Robotycznej w ciągu 6 miesięcy trwania programu od maja, do listopada 2021 skorzystało 100 chorych osób.