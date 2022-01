Katarzyna Czyż, piłkarka Arini Resovii: Mężczyźni w szatni rozmawiają o kobietach, a my o facetach

Często słyszałaś że piłka nożna nie jest dla kobiet? Jak tak to jak na to reagowałaś szczególnie na początku swojej przygody z piłką?

Tak, na początku swojej przygody z piłką często słyszałam, że jest to męski sport. Jednak nie zwracałam na to uwagi. Chciałam robić to co lubię i w tym się realizować.

Jak zaczynałaś grać w piłkę to pewnie miałaś swoich idoli czy jednak były to już idolki? I jak to się ogólnie stało, że postawiłaś na piłkę w tamtych latach, gdy ona nie była tak popularna szczególnie w Polsce?

Jak zaczynałam grać w piłkę ciężko było z dostępem do Internetu, a o kobiecej piłce tak naprawdę nie wiedziałam nic. Mam trzech starszych braci więc z nimi przebywałam większość czasu na boisku. Zawsze kupowali „Bravo Sport” więc idoli miałam w męskiej piłce takich jak Jamie Carragher czy Steven Gerrard.